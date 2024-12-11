Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı
Kağıthane'de 6 ay önce 200 bin lira karşılığında bir evin tadilatını yaptıran emlakçı Özay Ç. (46), düzgün iş yaptırmadığını öne süren ev sahibi Ersin A. (43) ve arkadaşı Ahmet K. tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve kaburgasında zedelenme olan Özay Ç. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki saldırgan savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.
İstanbul Kağıthane'de 9 Aralık'ta iddiaya göre Ersin A. yaklaşık 6 ay önce emlakçı Özay Ç.'ye gelerek evinde tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Taraflar 200 bin liraya anlaştı ve Özay Ç., evin tadilatını yaptırıp işi bitirdi. Ancak 6 ay sonra arkadaşı Ahmet K. ile iş yerine gelen Ersin A., Özay Ç.'ye tadilatın düzgün yapılmadığını söyleyerek evdeki camı ücretsiz değiştireceğini söyledi.