Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı

Kağıthane'de 6 ay önce 200 bin lira karşılığında bir evin tadilatını yaptıran emlakçı Özay Ç. (46), düzgün iş yaptırmadığını öne süren ev sahibi Ersin A. (43) ve arkadaşı Ahmet K. tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve kaburgasında zedelenme olan Özay Ç. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki saldırgan savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 1

İstanbul Kağıthane'de 9 Aralık'ta iddiaya göre Ersin A. yaklaşık 6 ay önce emlakçı Özay Ç.'ye gelerek evinde tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Taraflar 200 bin liraya anlaştı ve Özay Ç., evin tadilatını yaptırıp işi bitirdi. Ancak 6 ay sonra arkadaşı Ahmet K. ile iş yerine gelen Ersin A., Özay Ç.'ye tadilatın düzgün yapılmadığını söyleyerek evdeki camı ücretsiz değiştireceğini söyledi.

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Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 2

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" TEHDİDİ

Özay Ç.'nin kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Ersin A., Özay Ç.'ye yönelik "seninle görüşeceğiz, şerefsizlik yapma, öldürürüm" diyerek iş yerinde bulunan masayı da kaldırıp yere vurdu. Bunun üzerine Özay Ç.'de, "Ben işim teslim ettim. Seninle bir işim kalmadı zaten bu işten 350 bin lira zarar ettim. Mafya mısın çek git" dedi.

Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 3

BİRİ TUTTU DİĞERİ VURDU

Bu sözlerin ardından Ersin A., sandalyede oturan Özay Ç.'ye yumruk atınca arkadaşı Fethi B. araya girdi. Ancak Ahmet K., Fethi B.'ye müdahale ettiği sırada Ersin A., Özay Ç.'nin burnunu yumruk atarak kırdı. Özay Ç.'yi darbeden Ersin A. ardından tehditler savurarak iş yerinden çıktı.

Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 4

Olayın ardından ihbar üzerine iş yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özay Ç., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burnu kırılan ve kaburgasında da zedelenme olduğu öğrenilen Özay Ç. darp raporu da alarak gittiği emniyette saldırganlardan şikayetçi oldu.

Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 5

BURNUNU KIRDI SERBEST KALDI

Öte yandan şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ersin A. ve Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçundan adli işlemleri yapılan iki şüpheli, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Emlakçıya tadilat dayağı: Burnunu kırdı, serbest kaldı - 6

Saldırıya uğrayan Özay Ç.'nin ifadesinde kırılan burnu için estetik olacağını ve bunun zararını da şüphelilerden karşılanmasını istediğini söyledi.

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