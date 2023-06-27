Emniyet Genel Müdürlüğü'nde devir teslim töreni (Erol Ayyıldız göreve başladı)
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, görevi Mehmet Aktaş’tan devraldı. Göreve başlamasına ilişkin bir Twitter paylaşımı yapan Ayyıldız, “Kapımız ve gönlümüz milletimize daima açık olacaktır. Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz.” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Mehmet Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Erol Ayyıldız, göreve başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Ayyıldız, görevi Aktaş'tan devraldı.