Emniyet Genel Müdürlüğü'nde devir teslim töreni (Erol Ayyıldız göreve başladı)

Göreve başlamasına ilişkin bir Twitter paylaşımı yapan Ayyıldız, “Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Ayyıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Köklü bir tarihe sahip Türk Polis Teşkilatımızın sayısız başarılarına yenilerini ekleme gayesiyle, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla milletimizin emir ve hizmetinde, 7/24 güven ve huzurun teminatı olacağız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken elbette milli ve manevi değerlerimizi koruma ve emanetlerimize sahip çıkma şuuruyla hareket edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz milletimize daima açık olacaktır. Çok değerli Genel Müdürümüzden bu görevi alırken onun bıraktığı noktadan Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz.”