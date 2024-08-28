Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)

PAEM ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda sürece dair şu bilgilere yer verildi;



"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PAEM Müdürlüğüne, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 ve 2024 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından(KPSS) P3 puan türünden en az (75.000) ve üzeri puan alanlar arasından aşağıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu (360) erkek, (90) kadın aday olmak üzere toplam (450) öğrenci alımı yapılacaktır.



Aday Belirleme Ön Başvuruları ile Ücret Yatırma 28 Ağustos - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında işlemleri yapılacaktır.



Adaylar; 28 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 06 Eylül 2024 Cuma Günü saat 17.00’ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapacaklardır.