Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere 450 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Polis Akademisi Başkanlığı 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alacağını açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.
Adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.