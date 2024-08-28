Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere 450 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Polis Akademisi Başkanlığı 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri) - 1

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacak.

Adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri) - 2

Adaylar, aday belirleme ön başvurularını 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri) - 3

PAEM ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda sürece dair şu bilgilere yer verildi;

"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PAEM Müdürlüğüne, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 ve 2024 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından(KPSS) P3 puan türünden en az (75.000) ve üzeri puan alanlar arasından aşağıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla örgün eğitim veren üniversitelerden lisans mezunu (360) erkek, (90) kadın aday olmak üzere toplam (450) öğrenci alımı yapılacaktır.

Aday Belirleme Ön Başvuruları ile Ücret Yatırma 28 Ağustos - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında işlemleri yapılacaktır.

Adaylar; 28 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://ais.pa.edu.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 06 Eylül 2024 Cuma Günü saat 17.00’ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapacaklardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 450 komiser yardımcısı alacak (PAEM 450 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri) - 4

28 Ağustos Çarşamba Günü Saat: 09.00’dan 06 Eylül 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2024 YILI 7. DÖNEM PAEM GİRİŞ SINAVI” isimli hesabına 1110 TL sınav başvuru ücretini yatıracaklardır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

Başvuru Ücreti sadece Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır. " denildi.

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