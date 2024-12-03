Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler
Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Tutuklanan iki polis memurunun FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilirken mühimmatları satan polisin borsada para kaybettiği için bu yola başvurduğu öne sürüldü. Şüphelinin Baygara çetesinin avukatı ile mühimmatları av bayisine sattığı belirtilirken özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adana Valiliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır." denildi.