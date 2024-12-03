Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatla ilgili 7 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Tutuklanan iki polis memurunun FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilirken mühimmatları satan polisin borsada para kaybettiği için bu yola başvurduğu öne sürüldü. Şüphelinin Baygara çetesinin avukatı ile mühimmatları av bayisine sattığı belirtilirken özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 1

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana Valiliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 2

YÜZLERCE MÜHİMMAT ÇALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde 250 el bombası ve 270 bin merminin ortadan kaybolması ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 3

BORSADAKİ KAYIP PARASINI KURTARMAK İÇİN SATMIŞ

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K.'nın borsada büyük miktarda para kaybettiği, borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları FETÖ ile bağlantılı olduğundan dolayı 2023 yılında KHK ile ihraç edilen polis Y.Y.’ye sattığı iddia edildi.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 4

Y.Y.'nin de mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devrettiği öne sürülürken başkomiser Z.T.M. ise FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldüğü için 2024 yılının mart ayında özel harekattan uzaklaştırılan eşi A.M. ve Baygara çetesinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmatı av bayisine sattığı belirtildi.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 5

Zimmetlerindeki bomba ve mermiler, eğitimlerde fazladan zayiat olarak gösterilirken polislerin, daha sonra bu mühimmat ve bazı silahları suç örgütlerine sattığı ortaya çıktı.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 6

"100 EL BOMBASI HALA KAYIP"

Yapılan operasyonda 139 el bombası, 2’si Glock, biri Colt marka olmak üzere 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 7621 değişik çaplarda fişek, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok, 40 biber gazı, 23 bıçak, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı ele geçirildi.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 7

100 EL BOMBASI KAYIP

Ele geçen malzemelere göre özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp.

Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler - 8

Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu emniyet güçleri tarafından araştırılıyor.

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