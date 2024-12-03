Emniyetin deposundan mühimmatları çaldılar: FETÖ şüphesi, kayıp el bombaları ve fişekler

Y.Y.'nin de mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devrettiği öne sürülürken başkomiser Z.T.M. ise FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldüğü için 2024 yılının mart ayında özel harekattan uzaklaştırılan eşi A.M. ve Baygara çetesinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmatı av bayisine sattığı belirtildi.