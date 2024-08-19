Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı

Kocaeli'de bir kişi, Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında elindeki bıçakla polislere ait özel araçlara zarar verdi. Kendisini uyaran polislere de saldırmaya kalkışan zanlı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Otoparktaki 8 aracın zarar gördüğü tespit edilirken, saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 1

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının otoparkındaki araçlara saat 14.00 sıralarında elindeki bıçakla zarar verip lastiklerini patlatan şüpheliyi fark eden nöbetçi polis memurları uyarıda bulundu.

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Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 2

İsminin M.Ö. (28) olduğu öğrenilen şüpheli, uyarılara aldırış etmeyerek elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalıştı.

Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 3

Bunun üzerine silahını çeken bir polis memuru, M.Ö.’yü bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 4

Çağrılan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ö., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 5

Emniyet'in otoparkındaki 8 aracın zarar gördüğü tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 6
Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 7
Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 8
Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 9
Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı - 10
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