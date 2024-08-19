Emniyet'in otoparkında bıçaklı saldırgan paniği: Bacağından vurularak yakalandı
Kocaeli'de bir kişi, Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında elindeki bıçakla polislere ait özel araçlara zarar verdi. Kendisini uyaran polislere de saldırmaya kalkışan zanlı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Otoparktaki 8 aracın zarar gördüğü tespit edilirken, saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının otoparkındaki araçlara saat 14.00 sıralarında elindeki bıçakla zarar verip lastiklerini patlatan şüpheliyi fark eden nöbetçi polis memurları uyarıda bulundu.