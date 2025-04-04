Emniyetten dolandırıcılık uyarısı: Dikkat, bu imzalar kolay taklit ediliyor!

"İMZANIZI TAŞIRARAK ATIN"

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, son dönemde dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da boş kağıt yerleştirebildiklerini, böylece vatandaşların imzalarını alabildiklerini söyledi.



İmza için uzatılan her evrakın çekinmeden titizlikle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Kuş, şöyle devam etti:



"Belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Neden? Çünkü taşırarak attığımızda imzamıza eğer altta bir belge varsa olduğu gibi aşağıdaki belgeye geçmemiş olacak. Bu da sizin imzanızın masumiyetini kanıtlama anlamında önem arz ediyor."