En acı babalar günü: Depremden bu yana evlatlarını bekliyor

Sağ yada ölü onları umarım bulabiliriz. Hala haber bekliyoruz, 16 ay oldu ama maalesef hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Umutla, bekliyoruz" dedi.

Evlatlarının acısıyla canının çok yandığını belirten Fatma Kılıç, "6 Şubat'tan beri oğlum, gelinim ve torunumdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz.