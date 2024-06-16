En acı babalar günü: Depremden bu yana evlatlarını bekliyor
Hatay'da yaşayan Selahattin Kılıç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden bu yana evladı, gelini ve torunundan gelecek haberi umutla bekliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 25 bine yakın insan vefat etmiş, Antakya ilçesi yerle bir olmuştu.
Asrın felaketine Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan İlke Apartmanı'nda yakalanan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç deprem sonrası adeta yok oldu.