En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı
Kartalkaya’daki yangın faciasında yaşamını yitirenler gerilerinde acı insan hikayeleri bıraktı. İzmirli Suyolcu ailesi, yangın faciasının kurbanı olan ailelerden biri. Sömestir tatilini fırsat bilen aile, kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya’ya gelmişti. Yangın sırasında Grand Kartal Otel’de konaklayan ailede anne ile kızı can verdi. Baba ile oğlu ise otelden dışarı çıkmayı başardı.
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oluyor.
İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu’nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı.
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