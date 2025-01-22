En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı

Kartalkaya’daki yangın faciasında yaşamını yitirenler gerilerinde acı insan hikayeleri bıraktı. İzmirli Suyolcu ailesi, yangın faciasının kurbanı olan ailelerden biri. Sömestir tatilini fırsat bilen aile, kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya’ya gelmişti. Yangın sırasında Grand Kartal Otel’de konaklayan ailede anne ile kızı can verdi. Baba ile oğlu ise otelden dışarı çıkmayı başardı.

En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı - 1

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oluyor.

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu’nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı.

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En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı - 2

Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4’üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı - 3

EN ACI KARNE HEDİYESİ

Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya’ya gittikleri öğrenildi.

En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı - 4

76 CAN KAYBI VAR

Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.

En acı karne hediyesi: İzmirli aileyi Kartalkaya’daki yangın ayırdı - 5

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında otelin sahibi de bulunuyor.

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