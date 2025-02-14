En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti
Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek’in yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren polis memuru Cuma Şimşek’in kaza anı, arkasından gelen arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedildi.