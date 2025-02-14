En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti

Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek’in yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedildi.

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 1

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren polis memuru Cuma Şimşek’in kaza anı, arkasından gelen arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 2

Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında 9 Şubat’ta meydana gelen kazada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti devrildi.

Sürüklenerek bariyere çarpan polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 3

Cuma Şimşek’in yaşamını yitirdiği feci kaza, motosikletli arkadaşının kask kamerası tarafından kaydedildi.

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 4

Görüntülerde; bir grup motosikletlinin yolda seyir halinde olduğu sırada viraja giren Şimşek’in motosikletinin devrilerek bariyere çarptığı ve saniyeler içinde alev aldığı anlar yer aldı.

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 5

Arkadan gelen motosikletlinin kazanın hemen ardından, “Cuma gitti, Cuma gitti.” diyerek durmaya çalıştığı duyuldu.

En acı kayıt: Yunus polisi Cuma’nın kaza anını arkadaşının kask kamerası kaydetti - 6
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