En acı liste: Kartalkaya yangın faciasında can veren 78 kişinin isimleri belli oldu

Açıklamada, “Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır.” bilgisine yer verildi.