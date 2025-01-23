En acı liste: Kartalkaya yangın faciasında can veren 78 kişinin isimleri belli oldu
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerini açıkladı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı.
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