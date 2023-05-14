En buruk Anneler Günü! 15 aylık bebeği ile enkaz altında can verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi’ndeki 3 katlı Akın Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın 2’nci katındaki dairede Mehmet Aydın Yaprak, eşi Zeynep Yaprak ve bebeği Metin Ege ile birlikte enkaz altında kaldı.
Mehmet Aydın Yaprak, bir süre konuştuğu eşine ulaşarak, kucağındaki Metin Ege’yi alıp dışarı çıktı.
Bebeğini sokaktaki yakınlarına veren Yaprak, tekrar enkaza dönüp askerlerin yardımıyla eşini bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zeynep Yaprak, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Depremin ardından ailesinin yanında yaşamaya başlayan Mehmet Aydın Yaprak, Anneler Günü dolayısıyla Narlıca Mezarlığı’ndaki eşinin mezarını ziyaret etti. Eşi için dualar eden Yaprak, mezarına da yaptırdığı çiçekleri bıraktı. Yaprak, “Çocuğumla birlikte enkazdan çıktım. Eşim yarı baygın halde çıkardık, bacakları kötü durumdaydı. Hastaneye götürdük ancak vefat etti. İnsan kötü oluyor. Eşimin yanımda olmasına alışmıştım. Çocuğum için üzülüyorum” diye konuştu.
Zeynep Yaprak’ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu belirten Yaprak, “Geçtiğimiz yıl oğlum adına hediye almıştım ona. Çiçek yaptırmıştım ve fotoğraf çektirmiştik. Bu yıl da çiçek aldım. Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah düzeleceğiz” dedi.
Depremden etkilenen şehirlerden biri de Osmaniye oldu.
Osmaniye'de yaşayan Durdu Deniz Kılınç Öksüz (24) ve oğlu Yiğit Ali Öksüz (5), Rahmi Altun Mahallesi’nde bulunan evlerinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Depremde birkaç saat sonra enkazdan çıkarılan anne ve oğlu, Adana’da Kabasakal mezarlığına defnedildi. Durdu Deniz’in annesi, Sevim Kılınç (60), her gün kızının ve torunun mezarının başına gelerek yanlarından ayrılmıyor.
Anneler Günü'nde vefat eden kızının mezarının başına giden Sevim Kılınç, ”Çok hayalleri vardı. 24 yaşındaydı ve hayallerinin hiçbiri gerçek olmadı. O bana gelmedi, ben geldim bugün.
Anneler gününü 12’den sonra kutlardı, bu sefer ben çiçeğini getirdim. 3 ay bitti çok özledim onu, Allah kimsenin başına vermesin. Onsuz ilk anneler günü ama beni aramadı sesini duyamadım. Onu o kadar özledim ki dünyam karardı dünyam” diye ağlaması yürekleri yaktı.
Öte yandan Hatay’da da yakınlarını depremde kaybedenler, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı.
Suriyeli anne 15 yaşındaki çocuğunun kendisine en son aldığı çiçeği mezarına dikerken, bir depremzede de annesinin mezarına en çok sevdiği gülleri bıraktı.