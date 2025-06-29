En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı tarihi, 2025 temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bir sonraki Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında en düşük emekli maaşı olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında zam alamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısı en son 2 hafta önce yapılmıştı. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Gündemde neler var?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, Kabine toplantısı öncesinde on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyonla mücadele, zamlar ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden emekliler, 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte temmuz ayında zam alacak. Kabine gündeminde ise en düşük emekliği maaşı düzenlemesi, kamu işçilerine toplu sözleşme zammı gibi konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

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En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 16 Haziran'da gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi belli oldu.

Buna göre; Kabine toplantısı 30 Haziran Pazartesi günü Beştepe’de yapılacak. Toplantının saat 16.00 civarında başlaması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

İlk önemli gündem maddesi, terörden arındırılmış bir Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve bu doğrultuda istihbarat birimlerinden gelen raporlar toplantıda ele alınacak. Bu kapsamda, DEM Parti İmralı Heyeti'nin gerçekleştirdiği görüşmeler ve sahadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin daha önce provokasyonlara karşı uyarılarda bulunmuştu. Toplantıda bu tür olası girişimlere karşı alınacak önlemler de gündemde olacak.

Dış politikada ise İsrail ile İran arasındaki ateşkes, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin bu alanlardaki arabuluculuk çabaları gündeme gelecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili temaslara da toplantıda değinmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Kabine’nin bir diğer önemli başlığı ise ekonomi olacka. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı. Kök maaşı 14.469 liranın altında olan emekliler, yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde Temmuz ayında zam alamayacak. AK Parti, kök maaşı düşük olan emeklilerin de zamdan faydalanabilmesi için alternatif bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu konunun da Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 5

KAMU İŞÇİLERİNE ZAMDA GÜNDEMDE

Kabine toplantısında, kamu işçilerine yapılacak zam süreci de masaya yatırılacak. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için sunduğu ikinci teklif; 2025'in ilk 6 ayı için %17, ikinci 6 ayı için ise %10 oranında zam içeriyor. Ancak işçi tarafı, bu teklifi de kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Sürecin toplantıda detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

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