En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum

2023 Temmuz ayında alacakları zamlı maaşları merak eden emekliler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli zam oranları, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum - 1

Emeklilerin 2023 Temmuz ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için artık son viraja girildi. Emeklilere yapılacak zam oranında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Tüm gözler şimdi resmi kurum ve kuruluşlardan gelecek haberlerde. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?


Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum - 3

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

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