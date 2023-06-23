En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz emekli maaş zammında son durum
2023 Temmuz ayında alacakları zamlı maaşları merak eden emekliler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli zam oranları, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin 2023 Temmuz ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için artık son viraja girildi. Emeklilere yapılacak zam oranında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Tüm gözler şimdi resmi kurum ve kuruluşlardan gelecek haberlerde. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...