En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar yapılacak?
Yeni yıl öncesi maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak konusu oldu. Bu kapsamda son açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar yapılacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaş zammına ilişkin mesajlar verdi. Memurun zammının memur emeklisine de yansıyacağını belirten Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacaklarını belirtti. İşte, 2024 emekli maaş zammında son gelişmeler...