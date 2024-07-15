En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam yapılacak mı?
Kök maaş uygulaması nedeniyle emekli maaşı düşük kalan binlerce vatandaşın gözü kulağı ek zam düzenlemesinde. Ek zam kararının netleşmesi durumunda yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşında artış yaşanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam yapılacak mı?
En düşük emekli maaşının kaç lira olacağı netleşiyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. Güler, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda son durumu aktardı.