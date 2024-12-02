En düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü: Kıyafetler buzla kaplandı, kaynar sular buz oldu

Erzincan’da soğuk hava göletleri, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bazı vatandaşların da yüzlerini koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi maske takarak soğuktan korumaya çalıştıkları görüldü. Vatandaşlar son 15 yıldır bu kadar soğuk Kasım, Aralık ayı yaşanmadığını belirttiler.