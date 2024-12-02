En düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü: Kıyafetler buzla kaplandı, kaynar sular buz oldu
Kar yağışının ardından etkisini artıran aşırı soğuk hava yurdun doğusunu adeta dondurdu. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü. Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu. Vatandaşlar ise koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi yüzlerine maske takarak soğuktan korunmaya çalıştı.
Doğu’da soğuk hava etkisini iyice artırdı. Araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.