En güzel cuma mesajları 2025: Sevgi ve dua dolu en güzel, anlamlı, hadisli ve dualı cuma sözleri

Cuma günü bir dua gibidir, içten, samimi ve anlamlı… Sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle.



Kalpler dua ile, diller zikir ile, gönüller Allah aşkı ile dolsun. Cumanız mübarek olsun.

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır.” (Müslim, Cuma, 17)

Bu mübarek günde dualarınız semaya yükselsin. Hayırlı cumalar.



“Cuma günü, içinde öyle bir an vardır ki, Müslüman bir kul o ana denk gelir ve Allah’tan bir şey isterse, Allah mutlaka ona istediğini verir.” (Buhârî, Deavât, 61)

Rabbim sizi o vakitlere eriştirsin. Cumanız mübarek olsun.