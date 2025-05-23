En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri & 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları

İslam alemi için mübarek cuma günü idrak ediliyor. Müslümanların birlik ve beraberlik günü olan cuma günlerinde, yakın çevresine, ailesine, iş arkadaşlarına ve cuma mesajı gönderecekler ise en güzel alternatif mesajları araştırıyor. Bizde sizler için dualı, hadisli, uzun, kısa cuma mesajlarını derledik. Instagram, Facebook ve Twitter (X) gibi platformlarda cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. İşte, “Hayırlı cumalar” ve “Cumanız mübarek olsun” temalı sözler…

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 1

Huzur, bereket ve dualı cuma mesajları, her hafta olduğu gibi sıkça tercih ediliyor. Cuma günleri, manevi olarak bir araya gelme ve kalpleri birleştirme günüdür. Arapça kökenli olan “cem” kelimesinden türeyen “Cuma” bir araya gelmek ve topluca ibadet etmek anlamına gelmektedir. Sizde göndereceğiniz cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin bu anlamlı gününü kutlayabilir ve bu özel günde onları unutmadığınızı hatırlatabilirsiniz. İşte, resimli, uzun, kısa, farklı cuma mesajları…

TÜRKİYE HABERLERİ

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 2

23 MAYIS’A ÖZEL CUMA MESAJLARI 

"Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü ferah eylesin. Bu mübarek Cuma’da kalbiniz huzurla, eviniz bereketle dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Bugün edilen dualar kabul, kalpler huzurlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı, mutlu Cuma’lara erişmeniz dileğiyle."

"Cuma günü, umutların tazelendiği gündür. Allah kalbinizdeki tüm hayırlı dilekleri kabul eylesin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın."

"Bir Cuma daha geldi; dualar birleşsin, gönüller şifa bulsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 3

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 4

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!

Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.

Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 5

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.

Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.

En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları - 6

Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.

Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…

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