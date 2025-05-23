En güzel cuma mesajları 2025 ve sözleri & 23 Mayıs’a özel dualı, resimli, uzun ve kısa cuma mesajları
İslam alemi için mübarek cuma günü idrak ediliyor. Müslümanların birlik ve beraberlik günü olan cuma günlerinde, yakın çevresine, ailesine, iş arkadaşlarına ve cuma mesajı gönderecekler ise en güzel alternatif mesajları araştırıyor. Bizde sizler için dualı, hadisli, uzun, kısa cuma mesajlarını derledik. Instagram, Facebook ve Twitter (X) gibi platformlarda cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. İşte, “Hayırlı cumalar” ve “Cumanız mübarek olsun” temalı sözler…
Huzur, bereket ve dualı cuma mesajları, her hafta olduğu gibi sıkça tercih ediliyor. Cuma günleri, manevi olarak bir araya gelme ve kalpleri birleştirme günüdür. Arapça kökenli olan “cem” kelimesinden türeyen “Cuma” bir araya gelmek ve topluca ibadet etmek anlamına gelmektedir. Sizde göndereceğiniz cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin bu anlamlı gününü kutlayabilir ve bu özel günde onları unutmadığınızı hatırlatabilirsiniz. İşte, resimli, uzun, kısa, farklı cuma mesajları…