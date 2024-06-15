En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler

İslam aleminin kutladığı iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın zamanı geldi çattı. En güzel bayram mesajları ile Kurban bayramı sevincinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. SMS, WhatsApp ya da diğer uygulamalar aracılığı ile bayram mesajları göndererek sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilir ve onlara "Kurban bayramınız mübarek olsun" ve "iyi bayramlar" dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte, Kurban Bayramı'nda paylaşabileceğiniz uzun kısa, dualı ve yeni bayram mesajı seçeneklerinden derlemeler...

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 1

Bayram mesajları paylaşımları arefe gününden itibaren başladı. Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sararken, sevdiklerine ve uzaktaki yakınlarına bayram tebriklerini iletmek isteyen vatandaşlar, bayram mesajlarını bir vesile olarak görüyor. Sizler de örnek bayram mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize ve aile üyelerinize gönderebilirsiniz. İşte uzun, kısa, dilek ve dua içeren bayram mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 2

2024 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 3

Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb’imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah’a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 4

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun….

Sevginin kutsallığını ön plana çıkaran bu bayram huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramın mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Kurban Bayramın mübarek olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 5

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım...

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! 2024 bayram mesajlarında kısa dualı ve hadisli seçenekler - 6

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

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