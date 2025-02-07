En güzel ve yeni cuma mesajları 2025: Cuma mesajlarında ayetli-hadisli ve dualı alternatifler
2025 Şubat ayının ilk cuma günü geldi çattı. Bu manevi açıdan önemli günü WhatsApp veya sosyal medya platformları aracılığıyla kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman, internet üzerinde en güzel Cuma mesajlarına erişmek için "Cuma mesajları" ve "en güzel Cuma mesajları" aramalarına hız verdi. İşte, Cuma günü dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa, uzun, cuma mesajı seçenekleri...
Cuma mesajları, bu özel günde sevdiklerinizi mutlu etmek için güzel bir araç olacak. Cuma günü öğle vaktinde cuma namazını ihya edecek olan müslümanlar, en güzel ve yeni cuma mesajları aramalarını sürdürüyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinize "Cumanız Mübarek Olsun" dilek ve dualarını göndermek istiyorsanız birbirinden farklı, bol seçenekli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, mübarek Cuma gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni, kısa, uzun ve anlamlı cuma mesajı seçenekleri...