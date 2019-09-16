En iyi öğrenci şehirleri belli oldu (Listede Türkiye de var)
İHA, ntv.com.tr
En iyi öğrenci şehirleri, Ajans Press’in, QS Best Student Cities raporu 2019 raporuna göre belirlendi.
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2019 yılında şehir dışında okumak isteyen öğrenciler için en iyi yerler belirlenirken, İstanbul’un bu listenin 67’nci sırasına yerleştiği belli oldu.
Türkiye’de bu yılın başından itibaren öğrencilerle alakalı yapılan basın haber adedi ise 162 bin 886 olarak kaydedildi.
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1. LONDRA
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2. TOKYO
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3.AVUSTRALYA/MELBOURNE
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ALMANYA
İlk onda ise,
Almanya'dan Zürih, Berlin ve Münih yer aldı.
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PARIS
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SEUL
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KANADA
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SIDNEY
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BELARUS/MINSKListenin sonunda ise Minsk şehri yer aldı.
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67. İSTANBULİstanbul en iyi 67’nci öğrenci şehri Ajans Press’in, QS Best Student Cities raporundan elde ettiği bilgilere göre, İstanbul en iyi öğrenci şehirleri arasında 67’nci sıraya yerleştiği görüldü.