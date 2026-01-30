En iyi rotalar arasındaydı, Uçmakdere-Gaziköy yolu kapatıldı

Ganos Dağı'nın eteklerini oluşturan Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolda, deniz tarafında heyelan oluşmuş ve yol tehlikeli hale gelmişti. Yağışların artmasıyla dağ tarafından kopan kayalar da tehlike arz ediyor.

Bölgede en sorunlu olan yer Uçmakdere'yle Gaziköy arasında yer alıyor. Bir tarafı kayalık dağ, bir tarafı ise uçurumun ardından deniz olarak yer alıyor.

Ganos Dağı'nın dik yamaçlarından kayaların düşmesiyle de yol zaman zaman kapatılıp düzenlemeler yapılıyordu. Ganos Dağı'nın yamaçlarının bazı noktalarından su kaynakları da çıkıyor ve bu sular da yolun kenarında birikip yolun altını oyarak heyelana neden oluyor.