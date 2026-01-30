En iyi rotalar arasındaydı, Uçmakdere-Gaziköy yolu kapatıldı
30.01.2026 09:13
Son Güncelleme: 30.01.2026 09:30
Burak Taşçı
Türkiye'nin en iyi rotaları arasında yer alan, yürüyüş ve motor sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak noktası olan Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi'yle Gaziköy arasındaki yol geçici olarak kapatıldı.
Türkiye'nin doğal güzelliğe sahip, tehlikeli virajları, eşsiz manzaralara sahip olan Tekirdağ'ın Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 7 kilometrelik yol heyelan önleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yol düzeltme ve iyileştirme çalışmaları sonrasında yolun trafiğe açılması planlanıyor. Trafiğe açılmaya ilişkin net tarih verilmese de vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların süratle yapılacağı ve en erken sürede tadilatların yapılıp yolun elverişli hale getirilip hizmete sunulması bekleniyor.
ÇÖKMELER OLUŞMUŞTU
Ganos Dağı'nın eteklerini oluşturan Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolda, deniz tarafında heyelan oluşmuş ve yol tehlikeli hale gelmişti. Yağışların artmasıyla dağ tarafından kopan kayalar da tehlike arz ediyor.
Bölgede en sorunlu olan yer Uçmakdere'yle Gaziköy arasında yer alıyor. Bir tarafı kayalık dağ, bir tarafı ise uçurumun ardından deniz olarak yer alıyor.
Ganos Dağı'nın dik yamaçlarından kayaların düşmesiyle de yol zaman zaman kapatılıp düzenlemeler yapılıyordu. Ganos Dağı'nın yamaçlarının bazı noktalarından su kaynakları da çıkıyor ve bu sular da yolun kenarında birikip yolun altını oyarak heyelana neden oluyor.
ALTERNATİF YOLLAR TERCİH EDİLECEK
Uçmakdere ve Gaziköy arasındaki yolun kapanması nedeniyle arada kalan yol için Ganos Dağı kısmından stabilize yollar kullanılarak kapatılan bölgedeki yerleşim yerlerine erişilebiliyor. Tekirdağ'dan Şarköy'e erişmek için de E-84 yolu kullanılarak Şarköy kavşağından dönerek D555 karayolundan ulaşım sağlanıyor.
MOTOR TUTKUNLARI VE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR TERCİH EDİYOR
Tekirdağ'ın Barbaros Mahallesi'nden başlayıp, Kumbağ üzerinden geçerek Şarköy'e giden Uçmakdere'den geçen yol motosiklet ve doğa tutkunlarının gözdesi durumunda. Yolun virajlı olması, eşsiz manzaralar sunması, Uçmakdere Mahallesi'nde yöresel kahvaltının bulunması, Şarköy'de ise dinlenme alanlarının yer almasından dolayı özellikle bahar ve yaz aylarında yol oldukça yoğun halde kullanılıyor.
Yola E-84 karayolundan Nusratlı Mahallesi geçtikten sonra Barbaros'a inen ayrımdan da Uçmakdere yoluna erişiliyor.
Uçmakdere Mahallesi'nin tarihi olması, yamaç paraşütü imkanı sağlanması ve doğal güzelliği dikkat çekiyor.