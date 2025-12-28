En iyi turizm köyleri listesine girmişti. Burayı ziyaret etmeden dönmüyorlar

İzmir'in Urla ilçesinin kırsal Barbaros Mahallesi, kültürel mirası, geleneksel üretimi ve sanatsal kimliğiyle öne çıkıyor. 2016 yılından beri renkli bostan korkuluklarının sergilendiği 'Oyuk Festivali' ile birlikte daha fazla turistin geldiği mahallenin, En İyi Turizm Köyleri listesine girdikten sonra uluslararası alanda da popülerliği arttı. Yaz-kış ziyaretçilerini ağırlayan mahalle, dronla görüntülendi.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, mahallenin yaklaşık 700 yıllık olduğunu belirtti. 1970'li yılların ikinci yarısından sonra mahalleye gelen bir turizm şirketinin Türk gecesi organize ederek ilk defa yabancı turistleri getirdiğini belirten Ersan, "Her hafta, haftada bir gün Dokuz Eylül Üniversitesi'nden folklor ekibi gösteriler, yarışmalar yapıyordu. Köy kadınları yol kenarlarına tezgah açıp el işlerini satıyorlardı. 1998'e kadar devam etti. 1998'de oteller her şey dahil olunca bu kültür bitti" dedi.