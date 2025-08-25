En iyi zirvelerden biri: Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte

Doğa sporlarıyla ilgilenen Seher Polat da çok güzel ve zorlu bir parkurdan geçerek mescide ulaştıklarını anlattı.



Polat, yeni yerler görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Çok güzel yaylalardan geçtik ve özellikle buraya tırmanırken çok zorlu bir parkur vardı, çok heyecanlı ve güzeldi. Gerçekten ambiyansı çok güzel. Tamamen bulutlarla kaplı sis denizi içerisindesiniz. Zirvede olmasına rağmen buraya insanlar su taşımış, elektriği var. Güzel bir mescit, oldukça kalabalık, hep birlikte namaz kıldık, ibadet ettik, bunun da hazzına vardık. Yüksek rakımda huşu içerisinde aslında biraz da izole olmanın verdiği mutlulukla burada bulunmak çok güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim."



Yürüyüşe katılmak için Ankara'dan gelen Ömer Şahin ise mükemmel bir ekiple birlikte ulaştıkları mescitte tarifi zor duygular yaşadıklarını ifade etti.



İlk kez bu kadar zorlu bir tırmanışa katıldığını belirten Büşra Çelik de çok güzel bir deneyim yaşadığını kaydetti.