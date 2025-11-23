En iyisi 200-250 TL'den satılıyor, kapış kapış gidiyor: Havalar soğudukça fiyatı da düşüyor
23.11.2025 10:18
İHA
Kocaeli'de balık tezgahlarda bolluk henüz görülmese de, balık türlerinin çeşitliliği ön plana çıkıyor. Balıkçılar havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.
İzmit Balıkhan'daki tezgahlarda beklenen büyük bolluk henüz yaşanmasa da, balık çeşitliliği vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tezgahlarda; mezgit ve istavrit 250 TL, hamsi ve çinekop 300 TL, tekir 400 TL, lüfer ise 700 TL'den satışa sunuluyor.
"İSTEDİĞİMİZ BOLLUK YOK"
Balık fiyatlarının düşeceğini öngören balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık alımı var ama istediğimiz bolluk yok. Bir de şunu görmek lazım; çıkan taze balık artık eskisi gibi sadece Marmara bölgesine değil, Türkiye'nin İç Anadolu'daki bütün kasabalara kadar gidiyor. 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyorsun" dedi.
BOLLUK YOK AMA ÇEŞİT ÇOK
Balık bolluğunun beklentinin altında olduğunu ancak yine de çeşidin çok olduğunu vurgulayan Bineklioğlu, "Bolluk istediğimiz seviyenin altında ama her türlü balık var. Şu anda tezgahta 30 çeşit balık var. Çeşit var, seviye devam ediyor. Aynı seviyede, aynı ayarda, hatta düşüyor çıkıyor; her gününe göre değişiyor" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETLİ, EMEKLİ HERKES ALABİLİR
Halkın rahatça balık alabileceğini söyleyen Bineklioğlu, "Balık; asgari ücretlinin, emeklinin yiyebileceği fiyatlarda. Balıkların en iyisi 200-250 TL bandında. Bu herkesin alabileceği anlama gelir" dedi.