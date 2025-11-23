En iyisi 200-250 TL'den satılıyor, kapış kapış gidiyor: Havalar soğudukça fiyatı da düşüyor

Balık bolluğunun beklentinin altında olduğunu ancak yine de çeşidin çok olduğunu vurgulayan Bineklioğlu, "Bolluk istediğimiz seviyenin altında ama her türlü balık var. Şu anda tezgahta 30 çeşit balık var. Çeşit var, seviye devam ediyor. Aynı seviyede, aynı ayarda, hatta düşüyor çıkıyor; her gününe göre değişiyor" diye konuştu.