En sessiz bayram

Türkiye bayramı corona virüs gölgesinde kutluyor. Her bayram dolan sokak ve meydanlar kısıtlamanın ikinci gününde bomboş.
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İHA - Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 10:13| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 10:17
İSTANBUL
Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan salgın nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamıyor.
Her bayram sabahı dolup taşan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. Camilerin ibadete kapalı olması nedeniyle bayram namazı da kılınamadı.
Dört günlük kısıtlamasının ikinci gününde sokaklarda da sessizlik hakim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yeni tip corona virüs salgını ile mücadele önlemleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.
Türkiye'nin en sessiz bayramından sokak manzaraları...
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