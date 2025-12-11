En ucuz balık olarak tezgahtaydı. Kilosu 200 TL'ye ulaştı
11.12.2025 16:04
İHA
Sezon başında uygun fiyatıyla müşterinin gözdesi olan hamsi, havaların soğuması ve av miktarının seyrelmesiyle beraber 200 TL'ye ulaştı.
Karadeniz'de balık sezonu başladığında yoğun bir şekilde avlanan hamsi, bir süreliğine en ucuz balık olarak alıcısıyla buluşmuştu. Son günlerde ise av miktarında yaşanan düşüş, fiyatlara da yüksek rakamlarla yansıdı.
HAMSİNİN KİLO FİYATI 200 TL
Balıkçı Erdoğan Köseoğlu, hamsinin fiyat değişimi üzerine şöyle konuştu:
"Sezonun başında hamsi çıktığında 250-300 TL civarındaydı. Daha sonra bolluk dönemine girildi; fiyat 75-100 TL bandında seyretti, akşam saatlerinde ise 50 TL’ye kadar düştü. Şimdi hamsi azalıyor, çünkü göç balığı ve bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca doğal olarak pahalı oluyor. Piyasada buzhane hamsileri de var ama taze hamsinin alış ve satış fiyatı farklı. Buna rağmen hâlâ en çok rağbet hamsiye."
Bazı vatandaşlar ise Karadeniz hamsisinden vazgeçemediklerini, kilo fiyatı 200 TL’ye yükselse dahi almaya devam ettiklerini dile getirdi.