En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeden görülebilecek Tam Ay Tutulması ya da Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül gecesi yaşanacak. Ay, tamamen kırmızı rengini almayacak. Sadece bakır-kızıl tonlarına bürünecek. Tutulma genel olarak 5 saat sürse de tam tutulma hali 82 dakika devam edecek.