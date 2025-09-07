En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?
Tam Ay Tutulması dünyanın pek çok noktasından heyecanla izlenecek. Türkiye'den de görülebilecek tutulma, Kanlı Ay Tutulması olarak gözlemlenebilecek. 2022 yılından bu yana en uzun süreli Ay tutulması yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşan Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de yarı gölgeli olarak başlayacak. İşte, Kanlı Ay Tutulması için beklenen saat...
Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeden görülebilecek Tam Ay Tutulması ya da Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül gecesi yaşanacak. Ay, tamamen kırmızı rengini almayacak. Sadece bakır-kızıl tonlarına bürünecek. Tutulma genel olarak 5 saat sürse de tam tutulma hali 82 dakika devam edecek.