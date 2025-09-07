En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

Tam Ay Tutulması dünyanın pek çok noktasından heyecanla izlenecek. Türkiye'den de görülebilecek tutulma, Kanlı Ay Tutulması olarak gözlemlenebilecek. 2022 yılından bu yana en uzun süreli Ay tutulması yaşanacak. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşan Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de yarı gölgeli olarak başlayacak. İşte, Kanlı Ay Tutulması için beklenen saat...

En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? - 1

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeden görülebilecek Tam Ay Tutulması ya da Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül gecesi yaşanacak. Ay, tamamen kırmızı rengini almayacak. Sadece bakır-kızıl tonlarına bürünecek. Tutulma genel olarak 5 saat sürse de tam tutulma hali 82 dakika devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? - 2

KANLI AY TUTULMASI YAŞANIYOR

Kanlı Ay Tutulması 7-8 Eylül gecesi meydana gelecek. Avustralya, Asya, Afrika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinden görülebilecek. Türkiye'den de izlenecek tutulma, 19:28'de yarı gölgeli olarak başlayacak. 20:30'da tam tutulma evresi olacak ve 21:11'de kızıl rengi ile gökyüzünde belirecek. Türkiye'den görülecek tam tutulma 21:52'de noktalanacak. Toplamda 82 dakika yaşanacak.

En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? - 3

KANLI AY NASIL OLUŞUYOR?

2025'in ikinci tam Ay tutulmasının ikincisi Kanlı Ay,; Ay'ın yükselerek Dünya'nın gölgesine girmesi ve parlaklığını kaybederek zamanla kızıllaşmasıyla oluşuyor. Ay yüzeyinin tamamı turuncu-kırmızı ışıkla kaplanıyor.

Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Güneş ışınlarını engeller. Ay'ın tamamı örtülü kalsa da, tamamen karanlık olmayacak.

En uzun Kanlı Ay Tutulması başlıyor! Tam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? - 4

BİR SONRAKİ TUTULMA 2026'DA

Bir sonraki tam ay tutulması 2-3 Mart 2026'da yaşanacak. Tutulma; Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika'dan görülebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER