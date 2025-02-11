En yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili? Diyanet 2025 kandil günlerini paylaştı

Bu mübarek gece, günahların affı ve ilahi rahmete erişmek için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Müslümanlar, Berat Kandili'nde ibadetlerini artırarak, dua ve niyazlarla manevi arınma arayışına girerler. Bu özel gece vesilesiyle camilerde mevlitler okunacak, dualar edilecek ve toplumsal dayanışma ruhu pekiştirilecek.