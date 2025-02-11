En yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili? Diyanet 2025 kandil günlerini paylaştı
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 2025 kandil tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, yılın üçüncü kandili şubat ayında idrak edilecek. Peki, En yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?
2025 kandil tarihleri geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yılın ilk iki kandili ocak ayında idrak edilmişti. Bu yılın üçüncü kandili ise şubat ayına denk geliyor. Peki, en yakın kandil ne zaman? 13 Şubat ne kandili?