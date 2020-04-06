En yakın sahile 270 km uzaklıkta olan Ankara'ya martı istilası

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 13:19

Türkiye'de bozkırın ortasında bulunan Ankara'yı bugünlerde martı çığlıkları esir aldı.
Şehirde bulunan balıkçılara dadanan martılar kent sakinlerini şaşırtıyor.
İşte Başkent'teki martı görüntüleri...

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER