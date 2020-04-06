En yakın sahile 270 km uzaklıkta olan Ankara'ya martı istilası
En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.
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Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 13:19
Türkiye'de bozkırın ortasında bulunan Ankara'yı bugünlerde martı çığlıkları esir aldı.
Şehirde bulunan balıkçılara dadanan martılar kent sakinlerini şaşırtıyor.
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