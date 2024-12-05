100 yıllık geleneği sürdürüyor: En yaşlı müşterisi 95, en genç müşterisi 10 yaşında

Eskişehir'de berberlik yapan Atilla Avukat, kendisini diğer berberlerden ayıran özelliğin iki nesli buluşturması olduğunu ifade etti.

100 yıllık geleneği sürdürüyor: En yaşlı müşterisi 95, en genç müşterisi 10 yaşında - 1

Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Atilla Avukat, berber dükkânında en yaşlı müşterisinin 95, en genç müşterisinin ise 10 yaşında olduğunu dile getirdi.

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100 yıllık geleneği sürdürüyor: En yaşlı müşterisi 95, en genç müşterisi 10 yaşında - 2

Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir iki nesli bir araya getiren berber dükkânının geleneğini kendisi devraldıktan sonra da devam ettiğini söyleyen Avukat, gençler ile yaşlıların sıra beklerken kendi aralarında sohbet ettiğini söyledi.

100 yıllık geleneği sürdürüyor: En yaşlı müşterisi 95, en genç müşterisi 10 yaşında - 3

''YAŞLIYA DA GENCE DE HİTAP EDİYORUZ''

Çalışanların yaşının 70 yaşına kadar ilerlediğini belirten Avukat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben 11 yaşında berberlik mesleğine başladım, şu an 65 yaşındayım. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum. 1990 yılından beri bu dükkânın sahibiyim, burada berberlik yapıyorum. Burası benden önce de 100 yılı aşkın bir berber dükkânıydı. Burayı diğer berberlerden ayıran özellik ise açıldığı günden beri müşterilerinin her yaş grubundan olması. 95 yaşında olan da 10 ila 15 yaşında olan da geliyor. Yaşlıların ve gençlerin buluşma noktası, bir araya geldiği yer olarak değerlendirebiliriz. Gençler ile yaşlılar sıra beklerken kendi aralarında sohbet, muhabbet ediyor. Yaşlıya da gence de hitap ediyoruz. Çalışanların yaşı 70 yaşına kadar ilerliyor. Vatandaşlar buraya gelip muhabbet ediyor, eski gelenek hâlâ devam ediyor.”

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