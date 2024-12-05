100 yıllık geleneği sürdürüyor: En yaşlı müşterisi 95, en genç müşterisi 10 yaşında

''YAŞLIYA DA GENCE DE HİTAP EDİYORUZ''

Çalışanların yaşının 70 yaşına kadar ilerlediğini belirten Avukat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben 11 yaşında berberlik mesleğine başladım, şu an 65 yaşındayım. Mesleğimi severek yapmaya devam ediyorum. 1990 yılından beri bu dükkânın sahibiyim, burada berberlik yapıyorum. Burası benden önce de 100 yılı aşkın bir berber dükkânıydı. Burayı diğer berberlerden ayıran özellik ise açıldığı günden beri müşterilerinin her yaş grubundan olması. 95 yaşında olan da 10 ila 15 yaşında olan da geliyor. Yaşlıların ve gençlerin buluşma noktası, bir araya geldiği yer olarak değerlendirebiliriz. Gençler ile yaşlılar sıra beklerken kendi aralarında sohbet, muhabbet ediyor. Yaşlıya da gence de hitap ediyoruz. Çalışanların yaşı 70 yaşına kadar ilerliyor. Vatandaşlar buraya gelip muhabbet ediyor, eski gelenek hâlâ devam ediyor.”