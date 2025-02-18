En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi

Emekli banka promosyonu kampanyaları bankalar tarafından tek tek güncellendi. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bir defaya mahsus olarak banka promosyonlarından yararlanabilecek. Banka promosyonu ödemeleri bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. Emeklilerin maaş aralığına göre emekli maaşı promosyonu artabiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve diğer bir çok özel banka emekli promosyonlarını güncelledi. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, Emekli banka promosyonu güncel kampanyalar…

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 1

Emekli maaşı promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösterdiğinden SSK, Bağ-Kur emeklileri en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara odaklandı. Kamu bankaları ve özel bankalar tek tek güncel promosyon ödemesi tutarlarını duyurdu. Promosyon başvuru işlemleri, banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Emeklilere maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapılırken daha yüksek emekli aylığı alanlar, daha yüksek promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı banka promosyonları, SGK ile yapılan anlaşmaya göre belirleniyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? İşte, bankaların 2025 yılı güncel promosyon ödemeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 2

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli maaşını taşıyan emeklilere 1 defaya mahsus olmak üzere emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden yararlanan emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaları gerekiyor. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelledi. Banka promosyonu ödemeleri ise bankalara göre ve maaş aralığına göre farklılık gösteriyor.

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 3

HALKBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEMESİ 

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Brüt maaş tutarı 10 bin lira ile 14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15 bin lira ile 19.999 lira arasında olanlara ise 10.000 lira promosyon ödenecek. 20.000 lira ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 lira promosyon yatırılır. 

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 4

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alma taahhüdü verenlere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 5

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli aylıklarını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 12 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli promosyon ödemeleri nakit olarak yatırılmaktadır. Vakıfbank emekli promosyon tutarları şu şekilde;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 6

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLEN

Bankadan yapılan açıklamada “ Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.” ifadeleri kullanıldı. Promosyon ödemeleri ise şu şekilde,

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 7

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

“Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.” 

En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi - 8

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

“SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​"

DAHA FAZLA GÖSTER