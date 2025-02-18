En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Şubat 2025 emekli banka promosyon kampanyaları listesi

Emekli maaşı promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösterdiğinden SSK, Bağ-Kur emeklileri en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara odaklandı. Kamu bankaları ve özel bankalar tek tek güncel promosyon ödemesi tutarlarını duyurdu. Promosyon başvuru işlemleri, banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Emeklilere maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapılırken daha yüksek emekli aylığı alanlar, daha yüksek promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı banka promosyonları, SGK ile yapılan anlaşmaya göre belirleniyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? İşte, bankaların 2025 yılı güncel promosyon ödemeleri…