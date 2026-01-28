En zor an! Arabasında ölü bulundu, yakınları gözyaşı döktü: "Habip ne olur uyan"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip Topçu (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.