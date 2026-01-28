En zor an! Arabasında ölü bulundu, yakınları gözyaşı döktü: "Habip ne olur uyan"
28.01.2026 13:12
Son Güncelleme: 28.01.2026 13:48
AA, İHA
Antalya'da bir kişi arabasında ölü bulundu. Yedek parça almak için geldiği sanayi sitesinde yaşamını yitirdiği belirlenen adamın yakınları, araç başında gözyaşı döktü.
Antalya'da Habip Topçu isimli adam aracında ölü bulundu.
Olay Muratpaşa ilçesinde yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki 07 SET 56 plakalı otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARACINDA YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip Topçu (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.
"HABİP NE OLUR UYAN"
Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelen eşi Özge Çevik Topçu, eşini arabada görünce gözyaşı döktü.
Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Topçunun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.