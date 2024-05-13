Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi

İstanbul Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinde yurt dışına çıkarılması yasak olan ve ilaç yapımında kullanıldığı belirlenen bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ile 88 şişe içerisinde sıvı ele geçirildi. Akrep zehrinden elde edilen ilacın litresinin 10 milyon dolar olduğu belirlendi.

Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'de bulunan ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bazı endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi - 2

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Ekipler, dün İstanbul Havailmanı'nda yaptıkları operasyonda, takibe alınan bir şüphelinin valizinde 58 adet poşet içerisinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli zehirli hayvanlar ile 88 şişe içerinde sıvı madde ele geçirdi.

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi.

Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi - 3

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER