Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Ekipler, dün İstanbul Havailmanı'nda yaptıkları operasyonda, takibe alınan bir şüphelinin valizinde 58 adet poşet içerisinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli zehirli hayvanlar ile 88 şişe içerinde sıvı madde ele geçirdi.

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi.