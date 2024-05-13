Endemik hayvan operasyonu: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi
İstanbul Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinde yurt dışına çıkarılması yasak olan ve ilaç yapımında kullanıldığı belirlenen bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ile 88 şişe içerisinde sıvı ele geçirildi. Akrep zehrinden elde edilen ilacın litresinin 10 milyon dolar olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'de bulunan ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bazı endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.