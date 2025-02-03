"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi
Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü", düzenlenen törenle açıldı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası bölgedeki konut seferberliği aralıksız devam ediyor. Hatay'da Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla kurulan 37 konut depremzedelere teslim edildi.
Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve halkına deprem sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.