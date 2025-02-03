"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü", düzenlenen törenle açıldı.

"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi - 1

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası bölgedeki konut seferberliği aralıksız devam ediyor. Hatay'da Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla kurulan 37 konut depremzedelere teslim edildi.

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve halkına deprem sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi - 2

"BU KÖY, ARAMIZDAKİ BAĞIN SEMBOLİK DEĞİL GERÇEK OLDUĞUNUN KANITIDIR"

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da gerçek dostlukların kötü günlerde sınandığını vurguladı.

Ülkesinin doğal afetlerde Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Purnama, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya 6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremde Türk kardeşlerimizle omuz omuza durmakta tereddüt etmedi. Dost kara günde belli olur. Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil gerçek olduğunun kanıtıdır. Güven, eylem ve ortak insanlık üzerine inşa edilmiştir. Sarsılmaz bir bağlılık ve her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair bir sözdür."

"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi - 3

Purnama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çoğunluğu Müslüman olan en büyük iki ülke, bölgesel ve yükselen ekonomik güçler, güneyin liderleri olan Endonezya ve Türkiye, kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan sorumlulukları paylaşmaktadır. Ancak bunu başarmak için ortaklığımızın temeli her zaman güçlü kalmalıdır. Bu temel de gerçek dostluk ve kardeşliktir."

"Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı: 37 konut depremzedelere teslim edildi - 4

Açılış konuşmalarının ardından depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla kurulan 37 konutluk "Endonezya Köyü"nün açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, daha sonra İbrahim ve Fidan Kaya çiftinin evini ziyaret etti.

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