Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı

Haberler - DHA 30.11.2021 - 18:05
Edirne'nin Enez ilçesinde dün etkili olan lodos, bugün şiddetini arttırdı.
Saros Körfezi’ndeki Enez ilçe sahilinde lodos nedeniyle deniz taştı.
Yollar su altında kaldı. Bazı iş yerleri ve yazlık bahçeleri su bastı.
Deniz suyu sitelere ulaştı. Gece boyu şiddetini artıran rüzgar ve yağış, kayıklara da zarar verdi.
Enez Limanı’nda demirli 7 kayık lodosta parçalanarak battı.
Sahildeki bir otelin restoran kısmının duvarı yıkıldı. Restoran ile bodrum kat ve depo olarak kullanılan alanı su bastı.
Otelin önündeki kumsalda bulunan şemsiyeler ve şezlongları dalgalar denize sürükledi.
İşletmecilerden Mustafa İşçimen, otelde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.
Edirne Valiliği, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.