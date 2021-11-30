Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, bazı iş yerlerini su bastı. yazlık bahçeler ve yollar su altında kaldı.

Haberler - DHA 30.11.2021 - 18:05

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 1

'nin Enez ilçesinde dün etkili olan lodos, bugün şiddetini arttırdı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 2

Saros Körfezi’ndeki Enez ilçe sahilinde lodos nedeniyle deniz taştı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 3

Yollar su altında kaldı. Bazı iş yerleri ve yazlık bahçeleri su bastı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 4

Deniz suyu sitelere ulaştı. Gece boyu şiddetini artıran rüzgar ve yağış, kayıklara da zarar verdi.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 5

Enez Limanı’nda demirli 7 kayık lodosta parçalanarak battı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 6

ERİKLİ’DE OTEL SULAR ALTINDA KALDI

Sahildeki bir otelin restoran kısmının duvarı yıkıldı. Restoran ile bodrum kat ve depo olarak kullanılan alanı su bastı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 7

Otelin önündeki kumsalda bulunan şemsiyeler ve şezlongları dalgalar denize sürükledi.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 8

İşletmecilerden Mustafa İşçimen, otelde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Edirne Valiliği, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 9
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 10
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 11
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 12
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 13
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 14
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 15
Enez’de deniz taştı: İş yerleri ve yolları su bastı - 16

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