Enez'den Dalaman'a kadar karış karış taradılar: Ege kıyılarında yeni tehlike

"Önümüzdeki süreç içerisinde bazı hassas türlerin tehlikede olduğunu öngörebiliyoruz. Ege Denizi kıyılarında 29 yabancı tür belirledik. Proje kapsamında 0-40 metre arası derinlikte yabancı türlerin yayılış alanlarını, habitata etkilerini gözlemledik." diye konuşan Taşkın, "Özellikle bazı yabancı türler, aşırı yayılımcı özellik göstermesinden kaynaklı yerli türlerin yerini alarak habitatı tamamen kaplayabiliyor. Gelecek dönemlerde yerli ve hassas türlerin ortamdan çekilmesiyle, yabancı türler bazı bölgelerde tamamen habitata hakim olacak. Örneğin Babakale, Ayvalık kıyılarında bunu gördük. Yerli türlerin, özellikle deniz çayırları, gölgelik oluşturan makroalglerin içerisinde çok sayıda deniz canlısı bulunuyor. Deniz çayırında 1000'in üzerinde tür yaşıyor, ürüyor, barınıyor ya da besleniyor. Deniz çayırlarının çekilmesiyle buradaki türler farklı noktalara gidecek, üremekte olan balık türleri başka yerlere göç etmek zorunda kalacak. Yabancı türlerin habitata zarar verdiği gibi ekonomik olarak da zararları var." dedi.