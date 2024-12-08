Enez'den Dalaman'a kadar karış karış taradılar: Ege kıyılarında yeni tehlike
Ege kıyılarında 470 makroalg ve deniz çayırları türü tespit edildi. Bunlardan 29'unun yabancı tür olduğuna dikkat çeken uzmanlari bu sebeple yerli makroalg ve deniz çayırlarının tehlike altına girdiğini dile getirdi. Gelecek dönemlerde yerli ve hassas türlerin ortamdan çekilmesiyle yabancı türlerin bazı bölgelerde tamamen habitata hakim olacağına dikkat çeken uzmanlar, balık türlerinin ve deniz canlılarının başka noktalara gideceğini ifade etti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, 2021-2024 yılları arasında TÜBİTAK destekli yürüttükleri "Ege Denizi Makroflora Tür Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Durumunun Belirlenmesi" projeleri ile Edirne Enez'den Muğla Dalaman'a kadar Ege kıyılarını tarayarak makroalg ve deniz çayırlarını tespit ettiklerini söyledi.