ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

2024 yılında geçerli olacak memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları enflasyon oranları ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,40 olmuştu. 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - 1

TÜİK 5 aylık enflasyon farkı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Kasım ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Kasım ayı verilerinin de belli olmasıyla asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı tablosu netlik kazanacak. İşte, enflasyon farkında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - 2

ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 27'yi aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

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