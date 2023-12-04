ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
2024 yılında geçerli olacak memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları enflasyon oranları ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,40 olmuştu. 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
TÜİK 5 aylık enflasyon farkı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Kasım ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Kasım ayı verilerinin de belli olmasıyla asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı tablosu netlik kazanacak. İşte, enflasyon farkında son durum...