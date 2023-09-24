Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi

Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi - 1

TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi - 2

EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi - 3

YILLIK ENFLASYON NE KADAR?

Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

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