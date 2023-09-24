Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi

TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...