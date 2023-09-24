Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi
Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TEFE-TÜFE enflasyon verileri Eylül ayında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Gözler şimdi Eylül enflasyon rakamları açıklama tarihlerinde. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...