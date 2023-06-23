Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor - 1

2023 Haziran ayı enflasyon oranı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edilecek. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

TÜRKİYE HABERLERİ

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor - 2

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının da 3 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor - 3

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER