Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor
Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2023 Haziran ayı enflasyon oranı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edilecek. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...