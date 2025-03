Engeli nedeniyle ayakkabı giyemiyor ama 30 yıldır tamir edip geçimini sağlıyor

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MÜŞTERİSİ VAR

Boyacılık yaparken sokakta tanıştığı engelli ayakkabı tamircisinin cesaretlendirmesiyle meslek sahibi olan Kocabaş’ın, Türkiye’nin her yerinden müşterisi bulunuyor. Öyle ki 7 ay önce dükkanını kapattığı Emek Mahallesi’ndeki bir esnaf arkadaşı, tamir olacak ayakkabıları, her gün Mudanya’ya götürüp, tamir etmesi için ‘Burhan Usta’ya teslim ediyor. Her sabah dükkanının da olduğu binanın 5’inci katındaki evinden, elleriyle yürüyerek merdivenlerden inen ve bina girişindeki tekerlekli sandalyesine binerek dükkanına gelen Burhan Kocabaş, işini büyük bir sevgi ve hevesle yaptığını söyleyip, “Bu işi seversen zor değil, seveceksin. Sevmeden yapamazsın. Doğu'dan gelen var, İstanbul'dan da gelen var. Yani Bursa'nın dört bir yanından gelen var. Müşteri kapasitesi çok ama sağlıktan dolayı, bel fıtığına dayanamadığım için mecbur buraya taşınmak zorunda kaldım. Havasından dolayı buraya taşındım. Buranın havası güzel. Ben de bir de astım başlangıcı var, bu tozdan dolayı. Buranın havası iyi geldiği için buraya taşındım. Tatlı dili, ilgilenmesi, işin sağlamlığı, yani işimi sağlam yapmaya çalışırım. Ben mesela gösterişe bakmam, sağlamlığına bakarım. Biraz da fiyat bakımından. Şu anda sektörde fiyatlar çok yükseldi. Ben fiyatı düşük tutuyorum. Kendi yerim olduğu için, kira vermediğim için” diye konuştu.