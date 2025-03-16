Engeli nedeniyle ayakkabı giyemiyor ama 30 yıldır tamir edip geçimini sağlıyor
Bursa’da 1 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonrası yapılan iğnenin sinirleri tahrip etmesiyle bacaklarının dizden aşağısı gelişmeyen ve tutmayan Burhan Kocabaş (51), 30 yıldır hiç giyemediği ayakkabıların tamirini yaparak geçimini sağlıyor.
Samsun’un Alaçam ilçesinde 6 çocuklu Sultan (75)-Şahin Kocabaş (82) çiftinin 3’üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Burhan Kocabaş’ın 2 bacağı da 1 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalığın ardından vurulan iğne nedeniyle sinirleri tahrip oldu. Yaşı küçük olduğu için fizik tedavi uygulanamayan Kocabaş, yaşamını engelli olarak sürdürdü. İlkokula gitmeyen, okuma-yazması olmayan Kocabaş, 13 yaşındayken, ailesi ile akrabalarının da yaşadığı Bursa’ya taşındı. Engelini kendine engel görmeyen ve çocukluk yaşlarından itibaren çalışma hayatına atılan Burhan Kocabaş, sokakta ayakkabı boyacılığı yaparken tanıştığı engelli ayakkabı tamircisinin cesaretlendirmesi ile meslek sahibi oldu. 30 yıl önce Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde açtığı dükkanında kundura tamirciliği yapmaya başlayan Kocabaş, rahatsızlığı nedeniyle taşındığı Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’nde mesleğini sürdürüyor.