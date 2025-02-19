Engelleri hayalini gerçekleştirdi: 25 dakika uçmanın keyfini çıkarttı
Trabzon'da doğuştan bedensel engelli Bekir Güngör, uçma hayalini motorlu yamaç paraşütüyle Akçaabat semalarında gerçekleştirdi.
Ortahisar Belediyesinde 10 yıldır büro personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki Güngör, dünya serbest dalış rekortmeni engelli Ufuk Koçak'tan etkilenerek Türk Hava Kurumuna bağlı Trabzon Havacılık Kulübü Başkanı Şener Bayraktar ile sosyal medya hesabından iletişim kurdu.
Güngör, tekerlekli sandalyesini bırakıp Bayraktar'ın pilotluğunda motorlu yamaç paraşütüne binerek Akçaabat ilçe sahili semalarında yaklaşık 25 dakika uçmanın keyfini çıkarttı.
Bekir Güngör, AA muhabirine, Koçak'ın yaşam hikayesini kendisine örnek aldığını söyledi.