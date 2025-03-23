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Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı 2025? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi

Engelli maaş ödemelerine dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla ödemeden yararlananlar ''engelli parası Ramazan Bayramı'ndan önce yatacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Engel oranına göre farklılık gösteren ödemeler her ayın başında hesaplarda oluyor. Peki, nisan engelli aylığı ne zaman yatar?

Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı 2025? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi - 1

Engelli maaşı, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sosyal güvencesi olmayanlara ödeniyor. Engelli yakınlarına da belirli tutarlarda ödemeler sağlanıyor. Engelli vatandaşların ve yakınlarının yaşamlarını kolaylıkla idame ettirebilmeleri için uygulanan engelli aylığı desteğinin ödeme tarihleri gündemde!

TÜRKİYE HABERLERİ

Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı 2025? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi - 2

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Engelli ve engelli yakını maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın başında ödeniyor. 30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Bu tarihlerden önce engelli maaşı ödemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bayramdan önce ödenen engelli aylığının erken ödenmesine dair resmi açıklama olmasa da bayramın öncesinde ödemeden yararlananların hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor.

Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı 2025? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi - 3

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Diğer yandan SSK emeklileri her ayın 17'si ve 26'sı arasında, BAĞKUR emeklileri de 25'i ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Bu nedenle bayramdan önce emekli aylıkları ödenmiş olacak.

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