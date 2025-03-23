Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı 2025? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi
Engelli maaş ödemelerine dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla ödemeden yararlananlar ''engelli parası Ramazan Bayramı'ndan önce yatacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Engel oranına göre farklılık gösteren ödemeler her ayın başında hesaplarda oluyor. Peki, nisan engelli aylığı ne zaman yatar?
Engelli maaşı, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sosyal güvencesi olmayanlara ödeniyor. Engelli yakınlarına da belirli tutarlarda ödemeler sağlanıyor. Engelli vatandaşların ve yakınlarının yaşamlarını kolaylıkla idame ettirebilmeleri için uygulanan engelli aylığı desteğinin ödeme tarihleri gündemde!