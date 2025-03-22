Engelli aylığı bayramdan önce yatar mı? Nisan engelli maaşı ödeme tarihi

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Engelli ve engelli yakını maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın başında ödeniyor. 30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Bu tarihlerden önce engelli maaşı ödemesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl bayramdan önce ödenen engelli aylığının erken ödenmesine dair resmi açıklama olmasa da bayramın öncesinde ödemeden yararlananların hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor.