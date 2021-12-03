Engelli kediler için villa

Haberler - DHA 03.12.2021 - 17:15
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye tarafından kurulan iki villada toplam 80 engelli kedi yaşıyor.
114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz 285 kedi kalıyor.
Bu kedilerden engelli ve yaşlı olan 80’i ise özel olarak inşa edilen sobalı villalarda kalıyor.
Kedilerin engelleri düşünülerek, yaşamlarını daha rahat geçirmeleri için yapılan villalarda kediler uyum içinde yaşıyor.
Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan kedilerin rehabilitasyonu ve tedavileri de merkezde görevli 3 veteriner hekim ve 5 veteriner sağlık teknikeri tarafından her gün periyodik olarak yapılıyor.
Villaların Osmanlı mimarisine uygun inşa edildiğini belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Villalarımızda toplamda 80 engelli sokak kedimiz var. Engelli kedilerimizin özellikle kış aylarında, hava şartlarından etkilenmemesi için soba yakıyoruz. Sobaların etrafında minderlere oturuyorlar. Villalarımızın içi de onların doğal yaşam şartlarına uygun düzenlendi. Her türlü konforu sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
2021 yılı içerisinde toplamda 260 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini söyleyen Yosun, engelli hayvanların da sahiplenilmesi çağrısında bulundu.
Hayvanseverlerin, engelli hayvanların bakımları konusunda endişelenmemeleri gerektiğine dikkat çeken Yosun, “Engelli hayvanlar biraz daha sevgi ve ilgiye muhtaç. Bakımları konusunda da her türlü teknik desteğe açığız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün bizim için çok önemli. Engel sadece insanlarımızda değil, sokak hayvanlarımızda da var. Tedavi ve bakımlarını üstlendiğimiz sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesi, sıcak yuvalarına kavuşmaları bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz” diye konuştu.