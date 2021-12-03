Engelli kediler için villa

“SAHİPLERİNİ BEKLİYORLAR”

Hayvanseverlerin, engelli hayvanların bakımları konusunda endişelenmemeleri gerektiğine dikkat çeken Yosun, “Engelli hayvanlar biraz daha sevgi ve ilgiye muhtaç. Bakımları konusunda da her türlü teknik desteğe açığız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün bizim için çok önemli. Engel sadece insanlarımızda değil, sokak hayvanlarımızda da var. Tedavi ve bakımlarını üstlendiğimiz sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesi, sıcak yuvalarına kavuşmaları bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz” diye konuştu.