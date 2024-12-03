Engelli oğlu okuyabilsin diye şehir değiştirdi! 35 sene sonra o da üniversiteli oldu "İyi ki yanımda babam var"
Aydın'da yaşayan Mustafa Bayrak, üniversite sınavına birlikte hazırlandığı engelli oğlunu Uşak'ta kazandığı bölümde de yalnız bırakmadı. Bayrak, oğlu Egemen Bayrak ile Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde beraber okuyor. Baba ve oğul derslerde aynı sırayı paylaşıyor.
Uğruna şehir değiştirdiği engelli oğluyla üniversitede aynı sırayı paylaşıyor.