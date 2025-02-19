Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS sınav sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ve şartları belli olurken adaylar müracaatlarını internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci, “Ön başvuru” ve tercih başvurusu” olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar ilk aşamada başvuruya esas belgeleriyle müracaat edecek. Peki Engelli öğretmen ataması başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…
MEB tarafından merakla beklenen 2025 Yılı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayınlandı. EKPSS sınavına katılan adaylar ise atama başvurularına odaklandı. Adaylar, başvuru işlemlerini belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Ön başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa tercih başvurusu aşamasında da aynı alan tercih yapılması zorunlu olacak. Peki 1.381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte, MEB EKPSS engelli öğretmen alımına ilişkin detaylar...