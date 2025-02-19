Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS sınav sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ve şartları belli olurken adaylar müracaatlarını internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci, “Ön başvuru” ve tercih başvurusu” olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar ilk aşamada başvuruya esas belgeleriyle müracaat edecek. Peki Engelli öğretmen ataması başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman? - 1

MEB tarafından merakla beklenen 2025 Yılı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayınlandı. EKPSS sınavına katılan adaylar ise atama başvurularına odaklandı. Adaylar, başvuru işlemlerini belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Ön başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa tercih başvurusu aşamasında da aynı alan tercih yapılması zorunlu olacak. Peki 1.381 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte, MEB EKPSS engelli öğretmen alımına ilişkin detaylar...

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Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman? - 2

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2025 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

"Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.

Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman? - 3

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular birinci aşama “Ön Başvuru” ve ikinci aşama “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır. 3. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunacaklardır.

Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında aynı alanda tercih yapılacaktır.

Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Ek-1’de yer alan takvimde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır

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