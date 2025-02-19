Engelli öğretmen atama başvuru tarihleri 2025: MEB EKPSS Engelli öğretmen alımı ne zaman?

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular birinci aşama “Ön Başvuru” ve ikinci aşama “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.



Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır. 3. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.



Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunacaklardır.



Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında aynı alanda tercih yapılacaktır.



Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Ek-1’de yer alan takvimde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır