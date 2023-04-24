Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından 3 bin 500 engelli öğretmen alacak. Atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda engelli öğretmen atamaları nisan ayının son günlerinde yapılacak.
Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başladı, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son buldu. Tercih süreci ise12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında sona erdi.
Atamalar 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.