Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi

GÖREVE BAŞLAYACAKLARI TARİH

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.