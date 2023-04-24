Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar, 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi...

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından 3 bin 500 engelli öğretmen alacak. Atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda engelli öğretmen atamaları nisan ayının son günlerinde yapılacak.

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Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi - 2

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başladı, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son buldu. Tercih süreci ise12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında sona erdi.

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi - 3

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamalar 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli öğretmen atama takvimi - 4

GÖREVE BAŞLAYACAKLARI TARİH

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

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