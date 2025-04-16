Engelli öğretmen ataması 2. aşama tercih başvuruları 2025: MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1381 kontenjan için engelli öğretmen ataması tercih başvuruları alınmaya başladı. "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atamasına" ilişkin başvurular "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. İlk aşamada ön başvurularını yapan ve başvuruları onaylanan adaylar, ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 1381 engelli öğretmen ataması için belirlenen tarihlerde tercih başvurusunda bulunabilecek.