Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek olan engelli öğretmen atama takvimiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen öğretmen adayları, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
20 bin öğretmen atama takvimi işlerken engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına da değindi.