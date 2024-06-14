Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek olan engelli öğretmen atama takvimiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen öğretmen adayları, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama - 1

20 bin öğretmen atama takvimi işlerken engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına da değindi.

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Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama - 2

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama - 3

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Yusuf Tekin'den engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

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